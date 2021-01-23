Aşıda adaletsizlik dünyayı karıştırdı

Covid-19 salgınından çıkış umudu olan aşılar, şu ana kadar toplam 4 milyar 450 milyon nüfusun yaşadığı 52 ülkede uygulanmaya başladı. 3 milyar 390 milyon nüfusun ikamet ettiği 142 ülkede henüz yaygın aşılamaya geçilmedi. 92 ülkede ise tek doz dahi vurulmadı. Bu ülkelerin yoksul olması dikkat çekti. Eğer aşıda adalet sağlanamazsa küresel boyuttaki salgının tamamen kontrol altına alınması da zor gibi.

"BEDELİ AĞIR OLUR"

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, fakir ülkeler için yaklaşık 2 milyar doz koronavirüs aşı sipariş ettiklerini ancak ekonomik durumu iyi olan ülkeler ile üretici firmalar arasında yapılan anlaşmalar yüzünden tedarikte problem yaşadıklarını söyledi. "Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" diyen Ghebreyesus "Bu başarısızlığın bedeli dünyanın en yoksul ülkelerinde insan hayatı ve geçim kaynaklarıyla ödenecek" dedi.

"BAZI ÜLKELER AÇGÖZLÜ"

Öte yandan 'zengin' Avrupa Birliği'nde de yaşanılan benzer eşitsizlikler ülkeler arasında gerginliğe sebep oldu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bazı güçlü Avrupa ülkelerinin açgözlü davranışları sebebiyle tedarikte aksaklıklar yaşandığını söyledi. Almanya ise beklenilenden daha az dozun ellerine ulaşması sonucu aşılama programını 1 hafta erteledi. Ayrıca Avrupa ülkeleri, AB Komisyonu erkenden aşı onayı alan BioNTech şirketiyle sözleşme imzalama konusunda çok yavaş ve tereddütlü davranmakla suçladı.