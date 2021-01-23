Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
|23 Ocak 2021 09:06
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Adalet Bakan Yardımcılığı'na Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Ali Öztürkmen, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne ise Yunus Alkaç atandı.
İşte 23 Ocak tarihli Resmi Gazetede, Adalet Bakanlığı'na ilişkin yayımlanan kararlar
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup MOĞUL atanmıştır.
Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali ÖZTÜRKMEN atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz ÇİFTCİ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yunus ALKAÇ atanmıştır.
Yakup Moğul Kimdir?
1976 yılında Zonguldak'ta doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olmuştur.
1997 yılında Zonguldak Adli Yargı Hakim Adayı olarak başladığı meslek yaşamında sırasıyla Erzin, Ulus, Horasan Hakimliği, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi - Adalet Komisyonu Başkanlığı, Menemen ve İzmir Hakimliği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
02 Ekim 2019 tarihinden itibaren Ceza İşleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır. Orta derecede İngilizce bilmektedir.
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