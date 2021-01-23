PKK'ya karşı ortak operasyon masada
|23 Ocak 2021 09:07
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Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le Bağdat ve Erbil'e yaptığı ziyaretlerin ayrıntıları netleşiyor. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığına son vermek için TSK'nın, Irak ordusu ve peşmerge ile birlikte ortak harekat seçeneğine masada son şekli verilmeye çalışılıyor. PKK'ya ortak harekat planının, Akar'ın Bağdat görüşmesinde detaylandırıldığı belirtiliyor.
Bölgedeki Kürt kaynaklarına göre görüşmelerde harekatın bahar aylarında başlatılması önerildi. Ortak harekata katılacak askeri kuvvetlerin sayısı, silah ve lojistik destek vasıtalarının belirlenmesi gibi konulara ilişkin değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı bildirildi.
Önce Sincar
Irak'ın merkezi ordusu ile peşmergenin hangi alanlarda katılım sağlayacağı konusunda da masada olduğu kaydediliyor.
Yapılan istihbari çalışmalara göre bölgede halen 500 ila bin arasında silahlı örgüt üyesi bulunuyor. Örgüt Kandil'den sonra en çok varlığı Sincar'da gösteriyor. Öncelikle Irak yönetiminin bölgenin silahlı gruplardan temizlenmesine yönelik aldığı kararı uygulamaya geçirmesi beklenecek. PKK'nın yanı sıra Haşdi Şabi kuvvetlerinin de bölge dışına çıkarılması bekleniyor. Sincar'ın silahlı gruplardan temizlenmesiyle Suriye sınır hattı güvenli hale getirilecek. Böylece Irak ordusu, Ürdün sınırına kadar olan bölgede kalıcı kontrolü sağlamış olacak.
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