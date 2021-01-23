1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK'ya karşı ortak operasyon masada

Türkiye ve Irak arasında yoğunlaşan ziyaret trafiği, PKK terör örgütüne nihai darbeyi vuracak ortak operasyonun yaklaştığına işaret ediyor
 23 Ocak 2021 09:07
+Aa- Yazdır
PKK'ya karşı ortak operasyon masada

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le Bağdat ve Erbil'e yaptığı ziyaretlerin ayrıntıları netleşiyor. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığına son vermek için TSK'nın, Irak ordusu ve peşmerge ile birlikte ortak harekat seçeneğine masada son şekli verilmeye çalışılıyor. PKK'ya ortak harekat planının, Akar'ın Bağdat görüşmesinde detaylandırıldığı belirtiliyor.

Bölgedeki Kürt kaynaklarına göre görüşmelerde harekatın bahar aylarında başlatılması önerildi. Ortak harekata katılacak askeri kuvvetlerin sayısı, silah ve lojistik destek vasıtalarının belirlenmesi gibi konulara ilişkin değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı bildirildi.

Önce Sincar

Irak'ın merkezi ordusu ile peşmergenin hangi alanlarda katılım sağlayacağı konusunda da masada olduğu kaydediliyor.

Yapılan istihbari çalışmalara göre bölgede halen 500 ila bin arasında silahlı örgüt üyesi bulunuyor. Örgüt Kandil'den sonra en çok varlığı Sincar'da gösteriyor. Öncelikle Irak yönetiminin bölgenin silahlı gruplardan temizlenmesine yönelik aldığı kararı uygulamaya geçirmesi beklenecek. PKK'nın yanı sıra Haşdi Şabi kuvvetlerinin de bölge dışına çıkarılması bekleniyor. Sincar'ın silahlı gruplardan temizlenmesiyle Suriye sınır hattı güvenli hale getirilecek. Böylece Irak ordusu, Ürdün sınırına kadar olan bölgede kalıcı kontrolü sağlamış olacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TSK yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 111'e yükseldi
23 Ocak 2021 10:29		 1040 personelin katılımıyla 'Eren-3 Ağrı Dağ' operasyonu başladı
23 Ocak 2021 10:03
İnfaz edilen DEAŞ'lıyı karısı taşımış
23 Ocak 2021 07:15		 FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı
23 Ocak 2021 01:55
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
23 Ocak 2021 00:23		 TSK'nın mahrem abisi Kocaeli'de tutuklandı
22 Ocak 2021 23:28
Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı
22 Ocak 2021 20:25		 Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
22 Ocak 2021 19:00
FETÖ'den yargılanan 49 eski öğretmenden 25'ine hapis cezası
22 Ocak 2021 18:54		 FETÖ'den gözaltına alınan 6 muvazzaf asker Türkiye'ye getirildi
22 Ocak 2021 18:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:33 - Yüz yüzenin ilk adımı: 8. ve 12. sınıflara hafta sonu özel izin10:29 - Ağrı'da termometreler sıfırın altında 32 dereceyi gösterdi10:29 - TSK yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 111'e yükseldi10:27 - Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı10:24 - İstanbul barajlarında son durum: Yüzde 31,89'a yükseldi10:05 - MEB özel eğitimde ücretli öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi verecek
10:03 - 1040 personelin katılımıyla 'Eren-3 Ağrı Dağ' operasyonu başladı10:03 - Bir mahalleye mutasyonlu virüs karantinası10:02 - Restoranların gözü kulağı Ankara'da09:56 - Belediye başkanının tepki çeken doğum günü partisi09:49 - 2 ayrı kadına şiddet olayında hükümler üst mahkemeden döndü09:47 - İkinci elde satışlar 'stop' etti! Fiyatlarda son durum ne?
09:45 - 'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'09:42 - Bilim kurulu üyesinden sömestr uyarısı: Yeni dalga gelebilir09:40 - Yazıcı: Berberoğlu kararı uygulanmalı09:38 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor09:26 - Diyanet'ten Arjantin'deki Müslümanlar için İspanyolca kitap desteği
09:19 - Meclis'te Berberoğlu senaryoları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Cumhurbaşkanı, Yargıtay kontenjanından AYM'ye üye seçti
Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
Gümüşhane'deki şaibeli personel alımı iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eriyen bina 2
sofraya aç oturup aç kalkmak 4
kheer 1
Sürüngen 1
Bişektomi 1
son kullanma tarihi 2
ekmek ve peynir türevlerini seven insan 6
masterchef türkiye 2
idal'in özünde iyi biri olması 1
doğduğuna pişman 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam