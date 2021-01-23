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Yangınların depolama kısmında çıkmasında şüphe var

Geri dönüşüm tesisislerindeki yangınları interaktif bir haritaya döken Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Yangının genellikle tesislerin depolama kısımlarında çıkması ilginç. Depo kısımlarında herhangi bir faaliyet yok" diyor
 23 Ocak 2021 09:10
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Yangınların depolama kısmında çıkmasında şüphe var

Milliyet'ten GÖKHAN KAM'ın haberine göre: Avrupa'dan Türkiye'ye gönderilen atıkların rekor düzeye ulaştığı son dönemde, geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlar da arttı. Önceki gün de Eskişehir'de kağıt, plastik ve metal geri dönüşüm fabrikası sekiz saat boyunca yandı. Milliyet Gazetesi, 28 Aralık 2020'de yaptığı "Geri dönüşüm alev alev" manşetiyle bu yangınlara dikkati çekerken, haberin üzerinden bir ay geçmeden altı geri dönüşüm fabrikasının daha yandığı ortaya çıktı. Geri dönüşüm tesislerindeki yangınları interaktif bir haritaya döken Mikroplastik Araştırma Grubu üyelerinden Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Milliyet'e konuştu.

Geri dönüşüm tesislerindeki sorunların devam ettiğini ve kimsenin bu durumu dikkate almadığını belirten Doç. Dr. Gündoğdu şunları söyledi:

"Bu fabrikaların böyle bir yanma potansiyeli olduğu biliniyor. Bu sadece teknik sebeplerle açıklanacak bir durum değil. Gaz sıkışmasından bahsediliyor. Ancak firmalar bunun için önlem almak zorundalar. Gaz sıkışması gibi bir durumun gerçekleşmiyor olması lazım. Yangınlar ciddi anlamda soruşturulmalı. Bu durum alışkanlık haline getirilmiş. Sürekli bir yerlerden geri dönüşüm fabrikası yangını haberi geliyor. Firmaların ciddi anlamda yaptırımla karşılaşmaları lazım. Önüne gelenin geri dönüşüm fabrikası açtığı bir yerde yaşıyoruz. Tesisler hiçbir standardı sağlamıyor. Kriterle uyumlu olsa bu boyutta büyük yangınlar ortaya çıkmaz."

'Depoda faaliyet yok'

Genellikle yangınların tesislerin depo kısımlarında çıkmasının ilginç olduğunu aktaran Doç. Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Depo kısımlarında herhangi bir faaliyet yok. Sadece depolama var. Demek ki depolamayı bilerek doğru yapmıyorlar ya da denetim olmadığı için çok fazla önlem almıyorlar. Bu sadece bir kişinin ya da fabrika sahibinin zarar gördüğü bir durum değil. Bu işin sonucunda çıkan zehirli gazlarla çevredeki tüm canlılar zarar görüyor. Eskişehir'de yanan yerin yakınında tarımsal alanlar var. Bu bölgedeki tarımsal üretim alanları üzerine çöküyor. Böyle bir durumda bir umursamazlığın olduğunu ortaya koyuyor. Bir yanda zehirli bir malzeme üretip diğer yanda da insan gıdası üretiyorsanız bu işte bir problem vardır. Artık bu yangınların açıklanabilir bir tarafı yok. Bu işin içinde başka bir iş var."

Küle dönüşüm!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde önceki gün kağıt, plastik ve metal geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika işçileri yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede fabrikaya gelen ekipler, açık alanda depolanan kağıt ve plastiklerin yanı sıra kullanılmış hurda beyaz eşyaların da bulunduğu alandaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dışarıdan ise fabrikaya ait hurda vinci ile alevlerin üzerine toprak atılarak söndürme çalışmasına destek verdi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sekiz saatte söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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