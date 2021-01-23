1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13 ilde oto hırsızlığı: 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığına yönelik soruşturma çerçevesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 23 Ocak 2021 09:12
+Aa- Yazdır
13 ilde oto hırsızlığı: 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığına yönelik soruşturma çerçevesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde operasyon başlattı.

Yunus polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Silici' operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı
22 Ocak 2021 22:02		 Sollama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
22 Ocak 2021 21:47
Soylu'ya hakaretten serbest kalmıştı, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
22 Ocak 2021 21:41		 Makas atmak istedi, dükkana girdi
22 Ocak 2021 21:03
Ameliyatta unutulan parça yüzünden Batuhan gözünü kaybetti!
22 Ocak 2021 20:38		 Belediye başkanının karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı
22 Ocak 2021 19:36
Gazlıgöl'de devre mülk sahibi işletmelere operasyon: 31 gözaltı
22 Ocak 2021 19:24		 Erkek hemşire hasta yakınları tarafından darp edildi
22 Ocak 2021 18:48
Tamirhanedeki LPG'li otomobil patladı: 4 yaralı
22 Ocak 2021 17:47		 'Asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp
22 Ocak 2021 17:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:33 - Yüz yüzenin ilk adımı: 8. ve 12. sınıflara hafta sonu özel izin10:29 - Ağrı'da termometreler sıfırın altında 32 dereceyi gösterdi10:29 - TSK yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 111'e yükseldi10:27 - Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı10:24 - İstanbul barajlarında son durum: Yüzde 31,89'a yükseldi10:05 - MEB özel eğitimde ücretli öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi verecek
10:03 - 1040 personelin katılımıyla 'Eren-3 Ağrı Dağ' operasyonu başladı10:03 - Bir mahalleye mutasyonlu virüs karantinası10:02 - Restoranların gözü kulağı Ankara'da09:56 - Belediye başkanının tepki çeken doğum günü partisi09:49 - 2 ayrı kadına şiddet olayında hükümler üst mahkemeden döndü09:47 - İkinci elde satışlar 'stop' etti! Fiyatlarda son durum ne?
09:45 - 'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'09:42 - Bilim kurulu üyesinden sömestr uyarısı: Yeni dalga gelebilir09:40 - Yazıcı: Berberoğlu kararı uygulanmalı09:38 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor09:26 - Diyanet'ten Arjantin'deki Müslümanlar için İspanyolca kitap desteği
09:19 - Meclis'te Berberoğlu senaryoları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Cumhurbaşkanı, Yargıtay kontenjanından AYM'ye üye seçti
Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
Gümüşhane'deki şaibeli personel alımı iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
heryer heryerde 1
tüplü televizyon 2
idal sevgisinin yavaştan bayması 1
Sözlük yazarları gazete çıkartsa 3
iş görüşmesi 2
uzaylı 2
med-czr nickli yazarın şakalarının düşündürmekten çok güldürmesi 2
yıldız 1
uluru 1
flüt çalmak 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam