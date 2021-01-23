Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
13 ilde oto hırsızlığı: 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığına yönelik soruşturma çerçevesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|23 Ocak 2021 09:12
|+Aa- Yazdır
Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığına yönelik soruşturma çerçevesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde operasyon başlattı.
Yunus polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Silici' operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı
22 Ocak 2021 22:02
|Sollama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
22 Ocak 2021 21:47
|Soylu'ya hakaretten serbest kalmıştı, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
22 Ocak 2021 21:41
|Makas atmak istedi, dükkana girdi
22 Ocak 2021 21:03
|Ameliyatta unutulan parça yüzünden Batuhan gözünü kaybetti!
22 Ocak 2021 20:38
|Belediye başkanının karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı
22 Ocak 2021 19:36
|Gazlıgöl'de devre mülk sahibi işletmelere operasyon: 31 gözaltı
22 Ocak 2021 19:24
|Erkek hemşire hasta yakınları tarafından darp edildi
22 Ocak 2021 18:48
|Tamirhanedeki LPG'li otomobil patladı: 4 yaralı
22 Ocak 2021 17:47
|'Asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp
22 Ocak 2021 17:39