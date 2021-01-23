Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor
|23 Ocak 2021 09:38
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.
Batısında çok bulutlu hava beklenen bölgede, Edirne ve Kırklareli çevreleri, zamanla Tekirdağ'da yer yer yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinde de yer yer yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Rüzgarın güney ve güneybatıdan (lodos) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerinde kuvvetli eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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