Yazıcı: Berberoğlu kararı uygulanmalı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında aldığı kararın uygulanması gerektiğini ifade etti
|23 Ocak 2021 09:40
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında aldığı kararın uygulanması gerektiğini ifade etti.
Yazıcı, AYM'nin eski CHP İstanbul vekili Enis Berberoğlu hakkında ihlal kararı vermesine ilişkin Twitter'dan, "Hukuk devletinde esas olan, yargısal kararı 'ama, fakat' demeden icrasını sağlamaktır. Cari normatif kuralların egemenliği, kesinleşmiş mahkeme kararlarının herkesi ve her kurumu bağlayıcılığı; 'hukuk devletinin' elifbası ve hukuksal güvenliğin gereğidir" mesajı paylaştı.
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