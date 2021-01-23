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'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'

Tarım Bakanı uçan gıda fiyatlarını yorumladı: 'Geçici bir gıda enflasyonu var mayıs ayı gibi rahatlayacağız'
 23 Ocak 2021 09:45
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'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Fatih Çekirge bugün köşesinde, gıda ürünlerindeki artışı Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu.

Çekirge'nin yazısının ilgili bölümü:

Tarım Orman ve Bakanı Bekir Pakdemirli'yi bu defa Diyarbakır Silvan'da buldum.

Konu elbette "gıda fiyatlarındaki aşırı artış"...

Sordum:

- Sayın Bakanım, siz de izliyorsunuz. Gıda fiyatlarındaki aşırı artış... Enflasyon haberleri... Nasıl yorumlayacağız?

Pakdemirli çok net bir cevap veriyor:

"Pandemi nedeniyle global stok başladı."

- Yani?

"Yani nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

1) Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler çok ciddi şekilde gıda siparişi verip stoklamaya başladı.

2) İhracat ve ithalatta tarife dışı engellemeler başladı. Yani söz verilen ihracat yapılmasın diye fon koyuldu. Fiyat artışlarıyla suni engellemeler yaşanmaya başladı.

3) Başta Güney Amerika olmak üzere çok ciddi bir kuraklık durumu var. Bu nedenle de ayrıca stoklamalar var."

GEÇİCİ ENFLASYONİST BASKI

- Peki bu fiyat artışları böyle sürecek mi? Dünya pandemi ve kuraklık nedeniyle gıda fiyatlarında aşırı bir döneme mi giriyor?

"Evet, şu anda pandemi ve kuraklık nedeniyle 'global stoklamalar' var. Dünya çapında bir durum bu. Mesela Çin gibi ülkeler hiç almadıkları kadar ayçiçeği yağı sipariş ettiler. Tabii bu durum geçicidir. Bakıyorsunuz, çoğu ülke gelecekteki korku nedeniyle bu stoklara gidiyor.

- Ne zaman bir rahatlama olabilir?

"Tabii şu anda yalnızca tahmini konuşuyoruz. Mayıs ayı gibi bir rahatlama olacağını söyleyebilirim. Elbette pandemi koşullarında da bir paralel rahatlamayla birlikte."

Görünen odur ki...

Pandemi koşulları normale dönene kadar, bu "global stok" nedeniyle fiyat artışı olacak.

Tabii buna bir de "küresel ısınma" ve "kuraklık tehlikesi" eklenince, bizim gibi tarım ülkelerinde bile ciddi sıkıntılar çıkıyor.
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