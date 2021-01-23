1040 personelin katılımıyla 'Eren-3 Ağrı Dağ' operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
|23 Ocak 2021 10:03
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- İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor.
Bu kapsamda, Tendürek ve Lice'den sonra "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor.
EREN-3️ AĞRI DAĞI Operasyonu başlatıldı ⬇️ pic.twitter.com/7cjNEduuVgTC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) January 23, 2021
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