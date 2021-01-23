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Bir mahalleye mutasyonlu virüs karantinası

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Dernek Mahallesi, mutasyonlu corona virüsü nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
 23 Ocak 2021 10:03
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Bir mahalleye mutasyonlu virüs karantinası

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir mahalle mutasyonlu corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

Lice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "İlçemiz Dernek Mahallesi mutasyonlu koronavirüs nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.

BREZİLYA'DAN TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü mutasyonu sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'nın ardından Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

Bakan Koca, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" demişti.
Memurlar.Net
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