Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı
|23 Ocak 2021 10:27
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Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, kuzeyden ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Havanın parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli olacağı Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Van'da 1, Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 3, Muş'ta 4 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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