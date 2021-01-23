Ağrı'da termometreler sıfırın altında 32 dereceyi gösterdi
|23 Ocak 2021 10:29
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 32, Ardahan ve Kars'ta 24, Erzurum'da 20, Iğdır ile Erzincan'da 13 ve Tunceli'de 7 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 5, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Iğdır'da 3, Ardahan'da 4, Kars'ta 5, Erzurum'da 7 ve Ağrı'da 15 derece olması bekleniyor.
Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 106, Sarıkamış'ta 62 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.
Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede, vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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