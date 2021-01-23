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TSK yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 111'e yükseldi

En son sevk edilen 62 şüpheliden 46'sı daha tutuklandı
 23 Ocak 2021 10:29
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TSK yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 111'e yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sının daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 111'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de 19 Ocak'ta başlayan operasyonda dün iki şüphelinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 200'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak önceki günlerde adliyeye sevk edilen 118 zanlının ardından bugün de 62 şüphelinin sevki gerçekleştirildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince bu zanlılardan 46'sı tutuklanırken 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında bugüne kadar sevk edilen toplam 180 zanlıdan 111'i tutuklandı, 69'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan gözaltına alınan 200 şüpheliden 18'inin etkin pişmanlıktan faydalandığı, ikisinin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

- Operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 Ocak'ta örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ya da büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli 60 il ve KKTC'de 19 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 198 zanlı yakalanmış, şüphelilerden 8'i hakkında daha önce aynı konuda soruşturma yürütüldüğü, gözaltı kararı bulunan bir kişinin de öldüğü belirlenmişti.

Daha önce adliyeye sevk edilen 118 zanlıdan 65'i tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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