Meteoroloji kar için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Orta ve uzun vadeli tahmin haritasını yayınlayan MGM, sıcaklıkların gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Meteoroloji, uyarılarının devamında perşembe gününü işaret ederken kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji'nin hava durumu uyarılarında, perşembe günü yurt genelinin beyaza bürüneceği ve İstanbul'da da kar yağışının beklendiği ifade edildi. İşte, Meteoroloji'nin haftalık hava durumu haritası ile gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri

İstanbul'a kar geri geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, şehir genelinde kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Orta ve uzun vadeli tahmin haritasını resmi internet sitesinden paylaşan Meteoroloji, önümüzdeki hafta itibarı ile karla karışık yağmur ve kar yağışı konusunda yeni uyarılarda bulundu. Meteoroloji, çarşamba gününe kadar yurdun Batı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağını, perşembe günü itibarı ile karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

İSTANBUL'A KAR YENİDEN GELİYOR!

Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasında İstanbul ile ilgili sevindirici gelişmeler de yer aldığı görüldü. Barajlardaki su seviyesinin yağışlı hava dalgası ile beraber yeniden yükselmesi bekleniyor. MGM, İstanbul'da kar yağışı beklendiğini bildirirken bunun için tarih de verdi.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve İstanbul kar yağışı uyarısının detayları;

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinde yeni hafta itibarı ile sağanak yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasında, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.