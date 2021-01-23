1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet, Sahil Güvenlik ve Jandarma'dan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.
 23 Ocak 2021 11:06
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirlerin denetlenmesi başta olmak üzere, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulama, 11.00-13.00 saatlerinde metruk bina, park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanı ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 15.00-17.00 saatlerinde vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, kamu binası çevreleri ve alışverişin yoğun yapıldığı bulvar, cadde, sokak, pasaj, sosyete pazarı gibi yerlerde, 19.00-21.00 saatlerinde ise gar/istasyon, iskele/liman ve otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahları, alışveriş merkezi (AVM) girişleri ile çevrelerinde gerçekleştirildi.

Kovid-19 denetimlerini de kapsayan ve 6 bin 378 noktada yapılan uygulamada, 35 bin 533'ü polis, 23 bin 185'i jandarma ve 619'u sahil güvenlik olmak üzere 59 bin 337 personel katıldı. Uygulama kapsamında 243 dedektör köpekten de yararlanıldı.

Ekiplerce, 5 bin 747 metruk bina kontrol edilirken çeşitli nedenlerden dolayı 292 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 3 iş yeri kapatıldı.

- 1394 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Yapılan kimlik sorgulamasında haklarında yakalama kararı olduğu tespit edilen 2 bin 402 kişi yakalandı, 2'si çocuk olmak üzere 15 kayıp kişi bulundu.

Uygulamada, 1394 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı, çeşitli suçları işledikleri belirlenen 104 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce kontrol edilen 192 bin 364 araçtan 6 bin 690'ına işlem yapıldı, arandığı tespit edilen 82 araç bulundu, 1519 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda, 2 ton 400 kilogram kaçak tütün, 23 paket kaçak sigara ve 194 litre kaçak/sahte içki, çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda silah, kesici ve delici alet ele geçirildi.

Ekiplerce 27 bin 719 umuma açık iş yerinde salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten bir AVM ve 21 işletme ile 1471 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeni nesil 3 Fırtına obüsü Akar'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi
23 Ocak 2021 11:01		 Bir mahalleye mutasyonlu virüs karantinası
23 Ocak 2021 10:03
Diyanet'ten Arjantin'deki Müslümanlar için İspanyolca kitap desteği
23 Ocak 2021 09:26		 Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
22 Ocak 2021 21:15
Mutasyon virüs nedeni ile bir ülkeye daha uçuşlar durduruldu
22 Ocak 2021 19:51		 İçişlerinden 'kısıtlama' hatırlatması: Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir
22 Ocak 2021 19:02
Marmaris'te sigara içme kısıtlaması uygulanan alanlar genişletildi
22 Ocak 2021 17:58		 Türkiye'den KKTC'ye ikinci parti koronavirüs aşısı
22 Ocak 2021 17:13
Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı
22 Ocak 2021 15:34		 Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin
22 Ocak 2021 15:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi vefat etti11:53 - Bakanlık düğmeye bastı, riskli yapılar kiraya verilemeyecek11:49 - Bazı uygulamalar ile emeklilik yaşı öne çekilebiliyor11:45 - Yeni inşa edilecek binalara 'yağmur suyu toplama sistemi' kurulacak11:39 - Bakan Selçuk, koruyucu aile sayısının 6 bini aştığını bildirdi11:35 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Okyay'dan 'rehavete kapılmayalım' uyarısı
11:21 - 'Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar bölünmüş bir yol ağına sahip olduk'11:20 - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 114 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:19 - Türk-İş, iş kollarına göre Kovid-19 vaka sayılarının açıklanmasını istiyor11:10 - Sağlık şartlarından ilişiği kesilen POMEM adayları için düzenleme11:06 - Emniyet, Sahil Güvenlik ve Jandarma'dan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı11:04 - Mardin'de PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenmiş malzemeler ele geçirildi
11:01 - Yeni nesil 3 Fırtına obüsü Akar'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi10:52 - Meteoroloji kar için tarih verdi10:49 - Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı10:45 - Pfizer-BioNTech'ten sonra AstraZeneca da aşıyı yetiştiremiyor10:33 - Yüz yüzenin ilk adımı: 8. ve 12. sınıflara hafta sonu özel izin
10:29 - Ağrı'da termometreler sıfırın altında 32 dereceyi gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Meteoroloji kar için tarih verdi
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor
Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
Kenan Evren tabloları elde kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göç 1
Aldatan kadın asla yakalanmaz 4
falafel 1
göreslemek 1
cenazede cenaze sahiplerinden fazla ağlamak 2
yelken balığı 1
yenilebilir tabak 3
resim dersi 2
metabolizma 1
idal'in resti çekmesi 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam