Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 114 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|23 Ocak 2021 11:20
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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
- Hakkari
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Hakkari'de ise kar ve tipi nedeniyle 2 köy ve 25 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınında düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu ise Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yeniden açıldı.
- Muş/Bitlis
Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 11 ve Bitlis'te de 40 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Kar yığınlarının iş makinesiyle şehir dışına taşındığını ifade eden Asya, "Öncelikli olarak ana caddeleri ulaşıma açan ekiplerimiz, kaldırımları da temizleyerek yayaların sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.
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