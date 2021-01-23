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'Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar bölünmüş bir yol ağına sahip olduk'

"Ülke genelinde 18 yılda 28 bin kilometrelik bölünmüş bir yol ağımız oluştu. Artık Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar bölünmüş bir yol ağına sahip olduk"
 23 Ocak 2021 11:21
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'Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar bölünmüş bir yol ağına sahip olduk'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de oluşturulan bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin kilometreye ulaştığını belirterek "Bahsettiğimiz 28 bin kilometrelik yol, aslında Türkiye'deki taşıt hareketliliğinin yüzde 80'ini kapsıyor. Bu yollarda taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 70 azalma oldu." dedi.

Karaismailoğlu, çeşitli temaslara katılmak üzere geldiği Adıyaman'da Valiliği ziyaret etti. Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret ettikten sonra İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık yapan Karaismailoğlu, Adıyaman'ın güzide bir şehir olduğunu ifade etti.

18 yıldır kentlerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını, Adıyaman'ın da bu anlamda önemli yatırımlar elde ettiğini anlatan Karaismailoğlu, Adıyaman programı sırasında devam eden projeleri izleyip, durumlarını öğrenip, değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeni istişarelerde bulunacaklarını aktardı. Projeleri şehirlerin ihtiyaçlarına gör şekillendirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ülke genelinde 18 yılda 28 bin kilometrelik bölünmüş bir yol ağımız oluştu. Artık Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar bölünmüş bir yol ağına sahip olduk. Bahsettiğimiz 28 bin kilometrelik yol, aslında Türkiye'deki taşıt hareketliliğinin yüzde 80'ini kapsıyor. Bu yollarda taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 70 azalma oldu. Bu da demektir ki binlerce can kurtarıldı. O yüzden Bakanlığımızın çalışmaları çok önemli çünkü direkt olarak vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmalar."

Bakan Karaismailoğlu, kentte devam eden projeleri de en kısa sürede tamamlayıp hizmete açmak istediklerini, bugünkü ziyaretin de bu anlamda önemli olduğunu kaydetti.

Vali Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın da kentteki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunduğu toplantı basına kapalı devam etti.
Anadolu Ajansı
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