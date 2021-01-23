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'Türkiye'nin Mühendis Kızları' eğitim desteğiyle yetişiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile 24 bin 720 öğrenci, veli ve öğretmene ulaşıldı- Projeden yararlanan 102 öğrenci mühendislik fakültesinden mezun olurken, mezunların 71'i çeşitli şirketlerde istihdam edildi- Olumlu sonuçları sebebiyle bir yıl daha uzatılan projede öğrencilere burs, staj, istihdam, İngilizce dil eğitimi, sertifika programları ve koçluk desteği gibi olanaklar sunuluyor
 23 Ocak 2021 17:50
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'Türkiye'nin Mühendis Kızları' eğitim desteğiyle yetişiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak ülkenin geleceğine yatırım yapmak, ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde 5 yıldır sürdürdüğü çalışma ile lise ve üniversite programı olarak iki ayakta ilerleyen proje kapsamında bugüne kadar 24 bin 720 öğrenci, veli ve öğretmene ulaşıldı. Projeden yararlanan 102 öğrenci üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olurken, mezunların 71'i çeşitli şirketlerde istihdam edildi.

- Proje bir yıl daha uzatıldı

Bakanlık ve proje paydaşları, elde edilen olumlu sonuçlar üzerine 2020 yılı sonu itibarıyla tamamlanması öngörülen projeyi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatma kararını aldı.

Bu çerçevede projenin üniversite programı için çalışmalar başlatıldı.

Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP'ta (University Ranking by Academic Performance) 2019-2020 dünya alan sıralaması değerlendirmesine göre mühendislik alanında Türkiye'den listeye girmiş 20 devlet üniversitesinde öğrenciler için kontenjan açıldı. Yeni eğitim öğretim dönemine yönelik öğrenci seçimi de tamamlandı.

Proje kapsamında e-bursum üzerinden toplam 1769 başvuru alınırken, belirlenen kriterleri taşıyan 647 öğrenci değerlendirildi ve 160'ı ile çevrim içi ortamda birebir mülakatlar düzenlendi. 2020-2021 dönemi için toplam 49 öğrenci projeden yararlanmaya hak kazandı.

- Eğitim hayatları boyunca burs, mezun olunca istihdam imkanı

Projenin üniversite programından 130 mühendislik fakültesi öğrencisi yararlanıyor.

Öğrencilere burs imkanıyla birlikte staj ve istihdam, İngilizce dil eğitimi, "sosyal mühendislik" sertifika programı eğitimleri ile mentorlük ve son sınıflar için koçluk desteği veriliyor.

Mezun olan öğrenciler, proje paydaşı firma ile sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam edilme imkanını yakalayabiliyor.

- Lisedeki kız öğrencilerin mühendisliğe ilgisi arttı

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin lise ayağında ise belirlenen il ve okullarda öğretmen, veli ve öğrenciler mühendislik mesleğiyle ilgili farklı etkinliklerle bilgilendiriliyor. Bu yolla öğrencilerin kendilerini mühendisliğe yakın hissetmeleri ve meslek seçimlerinde mühendisliği daha fazla tercihleri arasına almalarını sağlamak hedefleniyor.

Projenin 2019-2020 eğitim öğretim dönemine yönelik izleme ve etki raporu sonuçlarında da öğretmenler, kız öğrencilerinin mühendisliğe karşı gelişen bir ilgilerinin oluştuğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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