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Bakan Selçuk, koruyucu aile sayısının 6 bini aştığını bildirdi

"Koruyucu ailelik için başvuran aile sayımız son iki yılda arttı. 2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile sayımız 5 bin 288 iken 2020 yılı sonu itibarıyla 6 bin 481'e yükseldi"
 23 Ocak 2021 11:39
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Bakan Selçuk, koruyucu aile sayısının 6 bini aştığını bildirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye genelinde koruyucu aile sayısının 6 bin 481'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu aile sayısının ülke genelinde her geçen gün yaygınlaştığını belirtti.

"Her çocuğun bir ailesi olmalı." düşüncesinden hareketle koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısının artması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Selçuk, çalışmalar sonucunda toplumda koruyucu ailelik konusunda farkındalığın her geçen gün arttığını vurguladı. Bakan Selçuk, "2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuğumuzun sayısı 6 bin 465 iken 2020 yılı sonu itibarıyla 7 bin 862'ye ulaştı." bilgisini paylaştı.

Koruyucu aile sayısında da artış olduğunu belirten Selçuk, "Koruyucu ailelik için başvuran aile sayımız son iki yılda arttı. 2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile sayımız 5 bin 288 iken 2020 yılı sonu itibarıyla 6 bin 481'e yükseldi." ifadesini kullandı.

- "4 yeni eğitim modülü oluşturduk"

Geçen yıl koruyucu aile hizmeti kapsamında yapılan çalışmalara da işaret eden Bakan Selçuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankara'da koruyucu ailelerimiz, koruyucu aileler yanında yetişmiş olan gençlerimiz, meslek elemanları, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında temsilciler ile medya mensuplarının katılımıyla 'Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı' düzenledik. Koruyucu eğitim paketleri revizyon çalışmaları yaptık. Ergenlik Modülü, Özel Gereksinimli Çocuklar Modülü, Sağlıklı Geçişler Modülü, Güçlenme ve Stresle Başa Çıkma Modülü ismini taşıyan 4 yeni modül oluşturduk. Hazırlanan eğitim modülleri kapsamında Türkiye genelinde 27 meslek elemanına kolaylaştırıcı eğitimi, 96 meslek elemanına Koruyucu Aile Eğitici Eğitimi verildi."

Selçuk, il müdürlüklerince görevlendirilen psikologlar tarafından, koruyucu aile hizmetinden yararlanan ergenlik dönemindeki 1052 çocuğa da bireysel görüşmeler yoluyla destek sağlandığını belirtti. Koruyucu aile hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında rehber koruyucu aile uygulamasını hayata geçirdiklerine işaret eden Bakan Selçuk, aday ve yeni koruyucu ailelere deneyim aktarımını sağlamayı amaçlayan sistemin il müdürlüklerince uygulanmaya başlandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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