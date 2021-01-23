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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi vefat etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi Nazikar Yiğit hayatını kaybetti.
 23 Ocak 2021 11:59
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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi vefat etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi Nazikar Yiğit hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Nazikar Yiğit, tedavi gördüğü hastanede dün gece vefat etti.

Yiğit'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı köyündeki aile kabristanına defnedilecek.
Anadolu Ajansı
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