Bazı uygulamalar ile emeklilik yaşı öne çekilebiliyor
|23 Ocak 2021 11:49
|+Aa- Yazdır
Son dakika haberi: Primi yetersiz olan kadın sigortalı, bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebiliyor.Sigorta başlangıç tarihi 1992'ye çekileceği için emeklilik yaşı da 58'den 54'e iniyor. Mevcut sistemde staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor.
Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları üç çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor.
EMEKLİLİK YAŞI ÖNE ÇEKİLİYOR
Bunun yanında emeklilik hesabına katılmayan staj, çıraklık sigortası doğum borçlanmasında büyük avantaj sağlıyor. Kadınlar sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlarda boşta geçen süreleri borçlanabiliyor. Ancak öğrencilik döneminde staj sigortası yaptıranlar işe girmeden önce doğan çocuklar için de doğum borçlanması yapabiliyor. Böylece emeklilik yaşı da öne çekiliyor.
300 BİN EV KADINI FAYDALANDI
Hükümet, TÜİK verilerine göre sayısı 11 milyonu geçen ev kadınının isteğe bağlı sigorta primi yatırarak emekli olmalarını teşvik için çok sayıda kolaylık sağlıyor. Babasından dul aylığı alan kadınlara da ev sigortası hakkı verilirken, 300 binin üzerinde ev kadını isteğe bağlı sigorta yaptırdı.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOŞULLARI
Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Ek olarak halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri, hasır, sepet, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.
Hazal Ateş
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emekliler, yüzde 4-5'lik ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesini istiyor
22 Ocak 2021 11:09
|İlçe belediyesi, esnafa 5 milyon lira destek verecek
22 Ocak 2021 09:24
|Twitter'dan Çin'e Uygur Türkleri darbesi
22 Ocak 2021 08:24
|Harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemeleri yarın yapılacak
21 Ocak 2021 14:32
|Aile Bakanı Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması
15 Ocak 2021 12:16
|Sağlık alanında öğrencilik ve staj süreleri emeklilikte hesaba katılır mı?
13 Ocak 2021 18:28
|81 milyarlık ödeme için yeni program devrede
11 Ocak 2021 09:43
|Müzik sektörü çalışanlarına destek ödemeleri bu ay başlayacak
09 Ocak 2021 12:56
|Suça karışan işçinin tazminat hakkı var mı?
08 Ocak 2021 16:22
|14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
08 Ocak 2021 11:37