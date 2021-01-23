Bakanlık düğmeye bastı, riskli yapılar kiraya verilemeyecek
|23 Ocak 2021 11:53
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Son dakika haberi: Son dönemde arka arkaya yaşanan depremler bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Bazı hasarlı, yıkılma riski bulunan binalarda ev sahiplerinin kendisinin oturmadığını ancak bunların kiraya verildiği tespit edildi. Özellikle Elazığ ve ardından yaşanan İzmir deprem felaketleri sonrası yapılan incelemelerde sorunlu binalarda ev sahibi olanların taşınıp başkalarına kiraya verdikleri belirlendi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bunun üzerine ev sahiplerinin kendi can güvenliği için taşındığı binalardaki evlerini başkalarını kiralayıp onların hayatını riske atmasını önleyecek bir çalışma başlattı.
OTURUM ENGELİ GETİRİLECEK
Başlatılan çalışma kapsamında Türkiye'deki tüm yapıların verileri toplanıyor. Bu veriler belli aralıklar ile toplanarak bilgiler kontrol edilecek. Bu kontroller sırasında sıkıntılı olan yerlerdeki evler kiraya verilmiş ise tespit edilebilecek. Bina ile ilgili aksaklıkların giderilmesi için süre verilecek. Bu aksaklıklar giderilmeden kiraya verilmiş ise oturum engeli getirilecek.
RİSKLİ BİNALAR İLE İLGİLİ TÜM ETİKETLEMELER YAPILACAK
Yapı Denetim Sistemi'nde olduğu gibi elektronik olarak ve periyodik bir denetleme süreci planlanıyor. Ayrıca kiracıların Bina Kimlik Sistemi (BKS) üzerinden de binalar ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. BKS kapsamında riskli binalar ile ilgili tüm etiketlemeler yapılacak. Bir kişi kiralayacağı evi kolayca sorgulayıp riskli olup almadığını görebilecek. Böylece bir deprem anında yıkılma tehlikesi olan yerlerden uzak durabilecek.
Zübeyde Yalçın
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