Göçmek kaçakçlığı yapan 94 kişiden 72'si yakalandı
|23 Ocak 2021 12:15
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İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 94 kişiden 72'si yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 72'sini gözaltına aldı.
Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 1477 düzensiz göçmen de yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 22 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen ara operasyonlarda ise gözaltına alınan 13 şüphelinin tutuklandığı, 8 tekneye de el konulduğu öğrenildi.
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