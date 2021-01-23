Sigara ve alkol, 'aşı etkinliğini' azaltabiliyor

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sigara ve alkol kullanımının, vücudun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yaptığını ve bunun grip ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının etkinliğini azaltabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün ürünleri ile alkol kullanımının sağlık üzerinde olumsuz etki yaptığına, tedaviyi olumsuz etkileyebildiğine işaret ederek sigara dumanının bağışıklık tepkilerini değiştirdiğini söyledi. Sigara kullanımının aşılar üzerindeki etkisini de değerlendiren Erdöl, "40 yıldan daha uzun süre önce yapılan ve günümüzdeki tekniklere göre daha basit yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda, sigara kullanan kişilerde aşılama sonrası bağışıklık yanıtının zayıf olduğu gözlemlenmiştir." dedi.

- "Sigaranın immün yanıt tepkilerini zayıflattığına dair güçlü kanıtlara ulaşılmaktadır"

Bu konuda Avustralya'da yürütülen bir çalışma hakkında bilgi veren Erdöl, şunları söyledi:

"Yürütülen karşılaştırmalı grupların yer aldığı bilimsel çalışmada, sigara içmenin grip aşılamasında (subünit aşı ve canlı zayıflatılmış aşı) vücudun verdiği yanıt üzerindeki etkileri araştırıldı. Çalışmada, antikorlardaki değişimlere göre sigara içenlerin, sigara içmeyenlere göre salgına yol açan gribe (epidemik influenza) önemli ölçüde daha duyarlı olduğu bulundu. Bu ve benzeri çalışmalarda, sigaranın immün yanıt tepkilerini zayıflattığına dair güçlü kanıtlara ulaşılmaktadır. Bir başka yerde yapılan ayrı bir çalışmada da sigara dumanına maruz kalmanın, CD4 T hücre efektör üretimini etkilediği gösterildi. Çalışma sonuçları, sigara dumanının, hücre bölünmesini azaltarak ve hücre ölümünü artırarak doğrudan CD4 T hücreleri üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Aynı çalışmada ayrıca, sigara dumanına maruz kalmanın, aşıların uyardığı koruyucu immün yanıtın devamlılığı için kritik öneme sahip olan hafıza hücrelerini oluşturma yeteneğini bozduğu gösterildi."

Vücuttaki CD4 T hücrelerinin, Kovid-19 ile diğer enfeksiyonlarda kritik görevleri olan hücreler olduğunun altını çizen Erdöl, "Yani bu hücrelerin görevleri bozulursa antikor aşıların koruyucu etkinliğinde kritik önemi olan B hücrelerin görevleri de bozulacaktır. Üstüne sigara dumanının hafıza hücrelerinin oluşmasına verdiği zarar eklendiğinde ve sigaranın doğrudan hastalık şiddeti ile ilişkili riski artırması da eklendiğinde durum daha da ciddi olmaktadır." diye konuştu.

- "Kovid-19 seyrini olumsuz etkilemektedir"

Prof. Dr. Erdöl, alkol kullanımının da aşılar üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalar yapıldığını anlattı.

"Alkol kullanımımın aşılarla elde edilmesi hedeflenen bağışıklık uyarılmasını bozduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır." diyen Erdöl, yurt dışında yapılan bir çalışmanın, tüberküloz aşılaması öncesi dönemde alkol alan kişilerde bağışıklık tepkisinin gelişiminin köreldiğini gösterdiğini aktardı.

Cevdet Erdöl, "Bağışıklık sistemlerindeki bu bozulmalar, temel fonksiyonlarda olduğu için aynı sonuçlar, Kovid-19 aşılama süreci için de geçerlidir. Alkol kullanımı, karaciğer yağlanmasına neden olmakta ve karaciğer fonksiyonlarını da bozmakta olup her iki durum da Kovid-19 seyrini olumsuz olarak etkilemektedir." bilgisini verdi.