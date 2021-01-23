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Deniz, hava ambulanslarına acil tıp teknisyeni ile paramedik alınacak

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut:- "Hava ambulanslarımızda çalışan acil tıp teknisyeni ve paramediklerimiz var ama özel şirketlere ait. İleriki dönemlerde kendi personelimizden olmasını istiyoruz"- "Ana kriter uçak için yabancı dil şartı çünkü yurt dışından çok sayıda hasta alıyoruz"
 23 Ocak 2021 12:45
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Deniz, hava ambulanslarına acil tıp teknisyeni ile paramedik alınacak

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, deniz ambulanslarında çalışacak kişileri yetiştireceklerini belirterek, "Düşüncemiz, önümüzdeki dönemde havacı, denizci acil tıp teknisyeni ve paramedik yetiştirmek. Hava ambulanslarımızda çalışan acil tıp teknisyeni ve paramediklerimiz var ama özel şirketlere ait. İleriki dönemlerde biz kendi personelimizden olmasını istiyoruz." dedi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneğince düzenlenen "Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon Sempozyumu" video konferans yöntemiyle yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, uçak ambulans ve helikopter ambulansların da katılmasıyla acil sağlık hizmetlerinin çok değiştiğini söyledi.

Korkut, "Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde 3 binin üzerinde istasyon ve 6 bin ambulansımız var. Geçen sene 1020 ambulans alındı. Avrupa'nın çok zengin, çok gelişmiş bilinen ülkelerinde bile geçen sene bu kadar ambulans alımı kayıtlara geçmedi." dedi.

Türkiye'ye geçen yıl ambulans uçakla getirilen hastalara ilişkin de bilgi veren Semih Korkut, "Yurt dışındaki bir Türk vatandaşı kalkıp 'ben bu ülkede tedavi olamıyorum' dediğinde biz gittik, aldık. Yaklaşık 200'ün üzerinde bir rakam. Dünyada böyle bir rakam yok. Hiçbir ücret almadan ambulans uçakla bu insanların kim olduğuna bakılmaksızın işçi de olabilir bir işadamı da olabilir, yalnızca konsolosluğa başvurup 'ben ülkede tedavi olamıyorum beni alın' dediğinde biz o hastalarımızı almaya çalıştık." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en genç ambulans filolarından birine sahip olduğunu ifade eden Korkut, "Nüfus başı en çok ambulans sahibi olan ülkelerden biriyiz. 3 uçak ambulans, 17 de helikopter ambulansımız var." dedi.

Korkut, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik personelin eğitimi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Deniz ambulanslarında çalışacak kişileri de yetiştireceklerini belirten Korkut, şunları kaydetti:

"Düşüncemiz, önümüzdeki dönemde havacı, denizci acil tıp teknisyeni ve paramedik yetiştirmek. Hava ambulanslarımızda çalışan acil tıp teknisyeni ve paramediklerimiz var ama özel şirketlere ait. İleriki dönemlerde biz kendi personelimizden olmasını istiyoruz. Oradaki arkadaşları mağdur etmeyecek şekilde tabii. Bu yıl içerisinde hem deniz hem de hava ambulansındaki arkadaşlarımızı eğiteceğiz. Ana kriter uçak için yabancı dil şartı çünkü yurt dışından çok sayıda hasta alıyoruz."

Paramedik personelin lisans eğitimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Korkut, yakında paramediklerin kendi branşında akademik olarak ilerleyebileceğini, doçent ve profesör olabileceğini söyledi.

Atamalara ilişkin de konuşan Korkut, konunun Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili olduğunu, hem acil tıp teknisyenlerini hem de paramedik personeli mağdur etmeden atamaların gerçekleştirileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı
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