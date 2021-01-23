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Sağlık ekipleri kar ve soğuğa rağmen yaşlıların aşı çalışmalarını sürdürüyor

Sağlık ekipleri Bitlis'te kar ve soğuğa rağmen yaşlıların aşı çalışmalarını sürdürüyor
 23 Ocak 2021 12:52
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Sağlık ekipleri kar ve soğuğa rağmen yaşlıların aşı çalışmalarını sürdürüyor

Sağlık ekipleri Bitlis'te kar ve soğuğa rağmen yaşlıların aşı çalışmalarını sürdürüyorBİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar kış demeden en ücra köylere giderek yaşlılara CoronaVac aşısı yapıyor.Ahlat'ta ilçe merkezine 45 kilometre mesafedeki Kırıkkaya köyüne giden İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, buradaki 90 yaşındaki Seyfettin Oruç ile 65 yaşındaki oğlu Eşref Oruç'u aşıladı.Sağlık ekibinde görevli doktorlardan Kemalettin Güleç, talep edilen ve onay verilen günlük aşı listesi doğrultusunda gruplar halinde köylere gittiklerini anlattı.Yaşlıları aşılamaya başladıklarını ifade eden Güleç, "Zorlu kış şartlarında çalışmaya devam etmekteyiz. Bu dönemde önce sağlık çalışanlarımız aşılandı. İnşallah sırasıyla bütün halkımızı aşılayacağız. Sağlık çalışanları halkın sağlığı için var. Gerekirse en ücra köye en ücra mezraya ulaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Aşı olan Eşref Oruç da sağlık ekiplerinin ağır kış şartlarına rağmen görevlerini özveriyle yürüttüğünü belirterek, "Sağlık ekipleri özellikle pandemi sürecinde çok yoğun ve fedakarca çalıştılar. Hepsine verdikleri emeklerden ötürü çok teşekkür ederim." dedi.Hizan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de çetin kış şartlarının yaşandığı bölgedeki Sarıbal köyüne giderek 70 yaş ve üstü 3 kişinin aşısını yaptı.Ekipte görevli Dr. Sakine Birer, aşı yapmadan önce vatandaşın vital bulgularına baktıklarını belirterek, "Aşı yaptıktan sonra herhangi bir yan etki veya alerji gelişmesi durumunda gerekli müdahaleyi yapabilmek için yarım saat evlerinde bekliyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu dönemde köylere giderken çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Tüm ekiplerimizle ülkemizin en ücra köylerinde bile sağlık hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.Aşı olan 75 yaşındaki Sait Bartu da kar, kış demeden evlerine kadar gelen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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