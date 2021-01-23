Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Edirne'de aranan şüpheli kısıtlama denetiminde yakalandı
Edirne'de farklı suçlardan aranan şüpheli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı.
|23 Ocak 2021 13:37
|+Aa- Yazdır
Edirne'de farklı suçlardan aranan şüpheli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi.
Seyir halindeki araçlar, ticari taksiler ve motosikletli kuryeler durdurularak, izin belgeleri kontrol edildi.
Polis ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki 4 kişinin kimlik sorgularını yapan ekipler, S.U. hakkında farklı suçlardan arama kaydı bulunduğunu tespit etti.
S.U. ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Denizli'de devrilen otomobildeki yaşlı kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
23 Ocak 2021 13:14
|Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
23 Ocak 2021 13:02
|Sigara ve alkol, 'aşı etkinliğini' azaltabiliyor
23 Ocak 2021 12:27
|Göçmek kaçakçlığı yapan 94 kişiden 72'si yakalandı
23 Ocak 2021 12:15
|13 ilde oto hırsızlığı: 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
23 Ocak 2021 09:12
|Sollama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
22 Ocak 2021 21:47
|Soylu'ya hakaretten serbest kalmıştı, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
22 Ocak 2021 21:41
|Makas atmak istedi, dükkana girdi
22 Ocak 2021 21:03
|Ameliyatta unutulan parça yüzünden Batuhan gözünü kaybetti!
22 Ocak 2021 20:38
|Belediye başkanının karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı
22 Ocak 2021 19:36