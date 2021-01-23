İyi Parti'li Erdem: Demirtaş serbest bırakılmalı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Haber Global'de katıldığı bir programda, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti
|23 Ocak 2021 14:01
|+Aa- Yazdır
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, TV100 kanalında Saynur Tezel'in sunduğu bir programa katıldı.
Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına destek veren Erdem, Demirtaş'ın kendisini ilgilendirmediğini öne sürdü. Erdem, AİHM'in tepki çeken kararının yerine getirilmesini istedi.
"DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI"
Türkiye'nin AİHM'le sözleşmesini hatırlatan Erdem, skandal açıklamalarına şöyle devam etti:
"Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski Genel Başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Ben hukukçu olarak şunu söylüyorum; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Çünkü sözleşme bunu söylüyor."
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi
23 Ocak 2021 15:12
|Bakan Selçuk, koruyucu aile sayısının 6 bini aştığını bildirdi
23 Ocak 2021 11:39
|'Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar bölünmüş bir yol ağına sahip olduk'
23 Ocak 2021 11:21
|Belediye başkanının tepki çeken doğum günü partisi
23 Ocak 2021 09:56
|Yazıcı: Berberoğlu kararı uygulanmalı
23 Ocak 2021 09:40
|Meclis'te Berberoğlu senaryoları
23 Ocak 2021 09:19
|Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği
23 Ocak 2021 03:01
|Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Ocak 2021 03:00
|Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Ocak 2021 02:58
|Cumhurbaşkanı, Yargıtay kontenjanından AYM'ye üye seçti
23 Ocak 2021 02:54