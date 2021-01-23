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İyi Parti'li Erdem: Demirtaş serbest bırakılmalı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Haber Global'de katıldığı bir programda, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti
 23 Ocak 2021 14:01
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, TV100 kanalında Saynur Tezel'in sunduğu bir programa katıldı.

Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına destek veren Erdem, Demirtaş'ın kendisini ilgilendirmediğini öne sürdü. Erdem, AİHM'in tepki çeken kararının yerine getirilmesini istedi.

"DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI"

Türkiye'nin AİHM'le sözleşmesini hatırlatan Erdem, skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

"Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski Genel Başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Ben hukukçu olarak şunu söylüyorum; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Çünkü sözleşme bunu söylüyor."
Memurlar.Net
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