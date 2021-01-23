Eskişehir'de kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi
Kaza yapan araçta bulunan ve çarpmanın etkisiyle ürken kediyi olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi.
|23 Ocak 2021 14:30
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Eskişehir'de otomobil elektrik direğine çarparak devrildi.
Eskişehir-Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde, Gülistan A. idaresindeki 35 AJB 742 plakalı otomobil, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçerek yan yattı.
Kazada, hafif yaralanan Gülistan A'ya 112 Acil Servis sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaza yapan araçta bulunan ve çarpmanın etkisiyle ürken kediyi olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi.
Ekiplerin kucağına alarak sevdiği kedi, tedavisi tamamlanan Gülistan A'ya teslim edildi.
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