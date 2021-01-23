Dağlıca gazisini darbeden baba ve oğlu gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan evli Gökhan Koç, 5 yıl önce piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde patlamada ağır yaralandı.

GATA'da uzun süre tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti ve protez takıldı.

Gökhan Koç, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katına taşındı.

KOMŞUSUNU UYARDIĞI İÇİN DARBEDİLDİ

Koç, salı günü asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y.'ye, asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisinin dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi.

Bunun üzerine sinirlenen baba- oğul, gazi Gökhan Koç'u darbetti, gözlüğünü kırdı.

Koç, eşine zarar verilmesin diye araya girdiğinde Z.Y. tarafından kıyafeti çekilerek yere düşürüldü. Ayakları protez olduğu için yere düşen Koç'un yüzüne Z.Y. dizi ile vururken, baba L.Y. de gazi Koç'u yerde sürükledi.

Polisin olay yerine gelmesiyle kurtulan gazi Koç, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu.

"METRELERCE SÜRÜKLENDİM"

Koç, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşaat malzemesi taşınan asansör arızalanınca komşularımızı uyardım. Aramızda tartışma yaşandı. Eşim Pınar Koç bu sırada Z.Y. tarafından kolundan tutularak çekiştirildi. Eşim de 'Sen bana niye dokunuyorsun?' dedi. Aralarına girerek, müdahale etmek istedim. Elbisemden çekti. Bacaklarım protez olmasından dolayı ayakta duramadım. Yere düştüm. Yere düşmemle babası L.Y. arkamdan sarıldı. Yüzüme diziyle vurarak dişimi kırdı. Yerde 1-1,5 metre sürüklendim." ifadesini kullandı.

SALDIRGAN BABA OĞUL GÖZALTINDA

Güneydoğu gazisi Gökhan Koç'un Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, L.Y. ve oğlu Z.Y.'yi dün akşam saatlerinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, ifadesi alındıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.

Gazi Koç'un dövüldüğü haberi üzerine çok sayıda kişi kendisini arayarak destek bildirisinde bulundu. STK ve parti temsilcileri de Gökhan Koç'u evinde ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.