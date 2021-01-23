2021 yarı yılı öğretmen özür tayin robotu yayında
Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
|23 Ocak 2021 14:12
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Milli Eğitim Bakanlığı, 22 Ocak 2021 tarihi itibariyle özür tayinlerinde tercih başvurularını açtı. Tercih başvuruları 26 Ocak'a kadar alınacak. 29 Ocak'ta da atama işlemleri sonuçlandırılacak.
Memurlar.net olarak, öğretmenlerin sağlıklı bir tercihte bulunabilmeleri için yarı yıl mazeret tayin robotu oluşturduk. Robota ulaşmak için tıklayınız.
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