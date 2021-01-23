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500 yurt yönetim memuru alım sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 500 yurt yönetim memuru alımı için sözlü sınava kalanları açıkladı.
 23 Ocak 2021 14:13
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500 yurt yönetim memuru alım sonuçları açıklandı

Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak cinsiyete göre her bir pozisyon için 04 - 20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı" başvurularına ilişkin sonuçlar sonuc.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir. Sınava başvuru yapan adaylar başvuru sonuçlarını (sözlü sınava girmeye hak kazanıp/kazanamadıklarını) sonuc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Sözlü sınav yeri ve tarihlerine ilişkin duyuru, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında ayrıca yayımlanacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Başvuru sonuçlarına ilişkin istatistiki bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Memurlar.Net
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