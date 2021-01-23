Kayseri'de 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Talas ilçesinde 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
|23 Ocak 2021 14:34
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Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katında oturan İskender V'den uzun süre haber alamayan arkadaşları eve geldi.
Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri bakan arkadaşları, İskender V'nin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İskender V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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