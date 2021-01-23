1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020/7 KPSS kılavuzunda yer alan kadrolara kimler başvurabilecek?

Bu yazıda ÖSYM tarafından yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığına ait sözleşmeli pozisyonların yer aldığı 2020/7 KPSS tercih kılavuzundaki kadrolara kimlerin başvurabileceği açıklanmaktadır.
 23 Ocak 2021 15:37
+Aa- Yazdır
2020/7 KPSS kılavuzunda yer alan kadrolara kimler başvurabilecek?

Geçen hafta içinde, ÖSYM tarafından 2020/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlanmıştır. Ancak bu kılavuz, bir mahkeme kararına binaen yapılmaktadır. Dolaysıyla 2020 yılı içerisindeki alımlara başvuramadığı için hakları ihlal edilen kamu kurumlarında çalışan adaylar başvurabilecektir.

Hatırlanacağı üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a 2020 yılı içerisinde Geçici Madde 19. eklenmiştir. Bu madde şu şekildedir:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde bu Esaslar kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmaz."

Bu maddenin iptali için Danıştay'a dava açılmıştır. Danıştay 2. Dairesinin E.2020/973 sayılı dosyasında açılan davada, Mahkemenin 06.10.2020 tarihli kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay'ın kararı bağlamında, Mahkeme kararının uygulanması için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp Danıştay kararı ile iptal edilen hükmün engeli nedeniyle tercih yapmayanlar için ÖSYM tarafından 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınmaya başlanmıştır.

Dolaysıyla, tercih kılavuzda yer alan pozisyonlara SADECE 9 Haziran 2020 tarihi itibariyle bir kamu kurumunda çalışıp da, geçici maddeden dolayı başvuru yapamayanlar başvuru yapabilecektir.

Bir kamu kurumunda çalışmasına rağmen 9 Haziran 2020 tarihinde başvurup yerleşen ancak geçici 19. maddeden dolayı ataması yapılmayan adayların hakları korunacağından bu durumdakilerin başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

2020/7 KPSS Tercih kılavuzu için tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
500 yurt yönetim memuru alım sonuçları açıklandı
23 Ocak 2021 14:13		 Sağlık şartlarından ilişiği kesilen POMEM adayları için düzenleme
23 Ocak 2021 11:10
Gümüşhane'deki şaibeli personel alımı iptal edildi
23 Ocak 2021 00:28		 3 Belediye toplamda 96 personel almak için ilana çıktı
22 Ocak 2021 16:32
Rektör yardımcısının kızı sözlü sınavda birinci oldu mu?
22 Ocak 2021 14:00		 Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!
22 Ocak 2021 00:02
İBB, itfaiye eri sınavına katılacak adayları açıkladı
21 Ocak 2021 17:15		 TKGM, olmayan güvenlik soruşturmasını talep ediyor
21 Ocak 2021 16:10
Diyanet, personel alımında sözlü sınav yerlerini açıkladı
21 Ocak 2021 15:33		 2020/2 KPSS atamalarında örnek belge istemi
21 Ocak 2021 15:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:41 - Belediye başkanının tepki çeken doğum günü partisi16:32 - Kalp krizi geçiren emekli astsubayı hayatını kaybetti16:28 - Sigara ve alkol 'aşı etkinliğini' azaltabiliyor16:27 - Giresun'da Çotanak Stadı yarın hizmete girecek16:26 - Elazığlı depremzedeler devletin şefkat eliyle yaralarını sardı16:21 - Prof. Dr. Sözbilir: 4 kilometrelik fay hattı yerleşime kapatıldı
16:09 - Mesaiye giden polis memuru trafik kazasında ağır yaralandı15:51 - Lenf kanserine koronavirüs umudu: Yeni bir umut ışığı15:48 - Erdoğan: SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız15:46 - Bir ilçede daha vaka sayısı sıfırlandı15:44 - Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç15:39 - Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp bakın ne yapıyorlar!
15:37 - 2020/7 KPSS kılavuzunda yer alan kadrolara kimler başvurabilecek?15:35 - Sabiha Gökçen'de antijen ve antikor testleri yapılıyor15:31 - Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL15:28 - Vatan Partisinden '108 partilinin istifa ettiği' iddiası15:20 - Özel harekat polisleri, sanal ortamda çatışma eğitimi alıyor
15:17 - YHT, ön test için Sivas'a geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
Meteoroloji kar için tarih verdi
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'
Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dedenin isminin bebeğe konması 6
özgüvenin altının boş olması 3
masterchef türkiye 2
idal sevgisinin yavaştan bayması 1
göreslemek 1
polis memurunun şefkatle yavru köpeklerin üzerini örtmesi 1
Birşeyin suyunu çıkarmak 5
afrika kaplanı 3
dercesine 3
ekmek ve peynir türevlerini seven insan 4
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam