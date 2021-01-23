2020/7 KPSS kılavuzunda yer alan kadrolara kimler başvurabilecek?

Geçen hafta içinde, ÖSYM tarafından 2020/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlanmıştır. Ancak bu kılavuz, bir mahkeme kararına binaen yapılmaktadır. Dolaysıyla 2020 yılı içerisindeki alımlara başvuramadığı için hakları ihlal edilen kamu kurumlarında çalışan adaylar başvurabilecektir.

Hatırlanacağı üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a 2020 yılı içerisinde Geçici Madde 19. eklenmiştir. Bu madde şu şekildedir:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde bu Esaslar kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmaz."

Bu maddenin iptali için Danıştay'a dava açılmıştır. Danıştay 2. Dairesinin E.2020/973 sayılı dosyasında açılan davada, Mahkemenin 06.10.2020 tarihli kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay'ın kararı bağlamında, Mahkeme kararının uygulanması için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp Danıştay kararı ile iptal edilen hükmün engeli nedeniyle tercih yapmayanlar için ÖSYM tarafından 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınmaya başlanmıştır.

Dolaysıyla, tercih kılavuzda yer alan pozisyonlara SADECE 9 Haziran 2020 tarihi itibariyle bir kamu kurumunda çalışıp da, geçici maddeden dolayı başvuru yapamayanlar başvuru yapabilecektir.

Bir kamu kurumunda çalışmasına rağmen 9 Haziran 2020 tarihinde başvurup yerleşen ancak geçici 19. maddeden dolayı ataması yapılmayan adayların hakları korunacağından bu durumdakilerin başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

2020/7 KPSS Tercih kılavuzu için tıklayınız.