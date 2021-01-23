Diyarbakır'da mutasyonlu virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişide, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan corona virüs tespit edildi. Szö konusu kişinin yurt dışı bağlantısının olmadığı öğrenilirken, mahalle 14 gün boyunca karantinaya alındı
|23 Ocak 2021 14:40
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Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde, yaşayan bir kişi baş, karın ve eklem ağrısı nedeni ile hastaneye gitti. Ardından söz konusu kişide, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan corona virüs tespit edildi.
Yapılan tetkiklerinin ardından evde tedavisine başlandı. Mutasyonlu Corona virüs taşıyıcısı olan köylünün, daha önce yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas etmediği kaydedildi.
Lice Kaymakamlığı, mahallenin 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.
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