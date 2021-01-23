1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rus corona virüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek

Rusya, corona virüs aşısı Sputnik-V'in Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandığını açıkladı
 23 Ocak 2021 14:42
+Aa- Yazdır
Rus corona virüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek

Rus Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı.

GEREKLİ TRANSFERLER BAŞLATILDI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF'in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

HEM İÇERİYE HEM DIŞ ÜLKELERE SEVKİYATI YAPILACAK

Yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşülüyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

SIRA AB'DE TESCİL EDİLMESİNDE

İyi araştırılmış ve teyit edilmiş insan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik V, Rusya'nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da tescil edildi. Aşının AB'de tescil edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.

RUSYA'DA SON DURUM

Bu arada Rusya'da son 24 saatte 21 bin 513 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar görülen vaka sayısı 3 milyon 677 bin 352'ye yükseldi. St. Petersburg'da 3104, başkent Moskova'da 3037, Moskova bölgesinde 1142 yeni vaka görüldü. Gün içine 580 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 318 kişi iyileşti. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 412'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 81 bin 536'ya yükseldi.

Kaynak: Sputnik
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Herkese çip takacak deniyordu! Bill Gates Covid-19 aşısı yaptırdı
23 Ocak 2021 15:08		 İsrail'den Türkiye mesajı... Memnuniyet duyarız
23 Ocak 2021 14:31
Rusya, Haseke'yi YPG'ye vermek istiyor
23 Ocak 2021 08:45		 Müslüman ülkelerle ortak hareket edilecek
23 Ocak 2021 07:50
ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı yemin ederek göreve başladı
22 Ocak 2021 22:07		 Johnson: Mutasyon virüs daha ölümcül olabilir
22 Ocak 2021 20:44
Aşı adaletsizliği! 142 ülkede aşılama başlamadı
22 Ocak 2021 16:22		 ABD Gıda ve İlaç İdaresi, HIV'e karşı aylık kullanılacak kombine ilacı onayladı
22 Ocak 2021 12:58
Hollanda Kralı, Cevdet Yılmaz'ı affetti
22 Ocak 2021 11:20		 Alman aşısı Maraş dondurması buzuyla taşınıyor
22 Ocak 2021 09:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - MSB: Keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı15:12 - Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi15:10 - ABD'li Doktor: Migrenin nedeni yüzde 90 çocukluk alerjisi15:08 - Herkese çip takacak deniyordu! Bill Gates Covid-19 aşısı yaptırdı15:06 - Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın sağanak bekleniyor15:04 - Polise 'şerefsiz' dedi beraat etti, Yargıtay kararı bozdu
15:02 - Dağlıca gazisini darbeden baba ve oğlu gözaltına alındı14:55 - Rize'de vinç sepetinden düşen kişi öldü14:42 - Rus corona virüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek14:40 - Diyarbakır'da mutasyonlu virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı14:34 - Kayseri'de 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu14:31 - İsrail'den Türkiye mesajı... Memnuniyet duyarız
14:30 - Eskişehir'de kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi14:13 - 500 yurt yönetim memuru alım sonuçları açıklandı14:12 - 2021 yarı yılı öğretmen özür tayin robotu yayında14:09 - Vilayetler Birliği, yeni bir vilayet evi yapılmadığını, binanın yenilendiğini bildirdi14:01 - İyi Parti'li Erdem: Demirtaş serbest bırakılmalı
13:50 - Samsun'da annesi CİMER'e yazan engelli çocuğu çok sevdiği polisler ziyaret etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
Meteoroloji kar için tarih verdi
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'
Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
med-czr 2
parliament sinema klübü 1
niğde 2
afrika kaplanı 3
sokak hayvanları 2
maydanoz 1
en kısa süren savaş 1
memurlar.net gündem yaratma/değiştirme gücü 1
Vombat 1
koyunun bulunmadığı yerde keçiye abdurahman çelebi denir 4
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam