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Rize'de vinç sepetinden düşen kişi öldü
Rize'de devrilen vinç sepetinden düşen kişi hayatını kaybetti.
|23 Ocak 2021 14:55
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Rize'de devrilen vinç sepetinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş merkezinin dış cephesinde çalışma yapan Aslan Yıldız, içinde bulunduğu vinç sepetinin devrilmesi sonucu dengesini kaybederek düştü.
Yaklaşık 5 metreden beton zemine düşen Yıldız, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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