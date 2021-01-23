Polise 'şerefsiz' dedi beraat etti, Yargıtay kararı bozdu

Bir soruşturma kapsamında ifade vermek için polis merkezine giden genç, ifadesinin acilen alınması meselesi yüzünden başkomiserle tartıştı.

Başkomisere hitaben, "Siz hırsızlarla iş birliği yapıyorsunuz, onlardan pay alıyorsunuz, hepiniz şerefsizsiniz'' diyen öfkeli genç, odanın duvarlarına kafasını vurdu ve ''Kendime zarar vereceğim, sizin yaptığınızı söyleyeceğim'' diye bağırdı.

MAHKEME BERAATINA HÜKMETTİ

Polis merkezinde görevli başkomiser, olayın ardından kendisini darbetmediği halde dayak yediğini iddia ederek şikayetçi olan genç ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Öfkeli genç hakkında Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturma sonrası 'iftira ve hakaret' suçundan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme, sanığın beraatına hükmetti. Kararı davacı başkomiser temyiz edince, devreye Yargıtay 8. Ceza Dairesi girdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Karar açıklamasında "Tanıkların anlatımları ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, sanığın iftira ve hakaret suçlarını işlediği sabit olduğu ortadadır. Hakaret eyleminin kendisini yaralamasından önce gerçekleştiği ve katılandan kaynaklanan herhangi bir haksız eylem bulunmadığı halde, hakaret suçunun, sanığın olay öncesi katılan tarafından yaralanmış olma ihtimali nedeniyle haksız bir fiile tepki olarak işlendiği kabul edilerek yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında mahkumiyeti yerine beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.