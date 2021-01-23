1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın sağanak bekleniyor

Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın sağanak beklenirken yağışların, İzmir ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması öngörülüyor.
 23 Ocak 2021 15:06
+Aa- Yazdır
Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın sağanak bekleniyor

Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın sağanak beklenirken yağışların, İzmir ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Manisa, Kütahya, Uşak ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken yağışların, İzmir ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

- Fırtına uyarısı

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege ile Marmara'nın güney ve batısında, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-61 kilometre/saat) ve yer yer fırtına (61-74 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşların, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da mutasyonlu virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
23 Ocak 2021 14:40		 Eskişehir'de kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi
23 Ocak 2021 14:30
Samsun'da annesi CİMER'e yazan engelli çocuğu çok sevdiği polisler ziyaret etti
23 Ocak 2021 13:50		 Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi vefat etti
23 Ocak 2021 11:59
Yeni inşa edilecek binalara 'yağmur suyu toplama sistemi' kurulacak
23 Ocak 2021 11:45		 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Okyay'dan 'rehavete kapılmayalım' uyarısı
23 Ocak 2021 11:35
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 114 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
23 Ocak 2021 11:20		 Meteoroloji kar için tarih verdi
23 Ocak 2021 10:52
Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
23 Ocak 2021 10:49		 Pfizer-BioNTech'ten sonra AstraZeneca da aşıyı yetiştiremiyor
23 Ocak 2021 10:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - MSB: Keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı15:12 - Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi15:10 - ABD'li Doktor: Migrenin nedeni yüzde 90 çocukluk alerjisi15:08 - Herkese çip takacak deniyordu! Bill Gates Covid-19 aşısı yaptırdı15:06 - Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın sağanak bekleniyor15:04 - Polise 'şerefsiz' dedi beraat etti, Yargıtay kararı bozdu
15:02 - Dağlıca gazisini darbeden baba ve oğlu gözaltına alındı14:55 - Rize'de vinç sepetinden düşen kişi öldü14:42 - Rus corona virüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek14:40 - Diyarbakır'da mutasyonlu virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı14:34 - Kayseri'de 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu14:31 - İsrail'den Türkiye mesajı... Memnuniyet duyarız
14:30 - Eskişehir'de kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi14:13 - 500 yurt yönetim memuru alım sonuçları açıklandı14:12 - 2021 yarı yılı öğretmen özür tayin robotu yayında14:09 - Vilayetler Birliği, yeni bir vilayet evi yapılmadığını, binanın yenilendiğini bildirdi14:01 - İyi Parti'li Erdem: Demirtaş serbest bırakılmalı
13:50 - Samsun'da annesi CİMER'e yazan engelli çocuğu çok sevdiği polisler ziyaret etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
Meteoroloji kar için tarih verdi
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'
Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolloidal gümüş suyu 1
Leş kokulu dezenfektan 4
ısı transferi 3
geldi yine tipini sevdiğim 1
flüt çalmak 1
göbelek 3
internet bankacılığı 1
afrika kaplanı 3
idal'in resti çekmesi 2
parliament sinema klübü 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam