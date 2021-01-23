Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi kapsamında, Türkiye genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.
|23 Ocak 2021 15:12
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi kapsamında, Türkiye genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Acil çağrı numaralarının 'Tek Numara 112' çatısında toplanması kapsamında bu hafta Çankırı ve Kilis 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Türkiye geneli 112 Acil Çağrı Merkezi sayısı 55'e yükseldi. 81 ilde acil durumda sadece '112' demeye çok az kaldı" dedi.
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