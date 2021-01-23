Özel harekat polisleri, sanal ortamda çatışma eğitimi alıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat polislerinin sanal ortamda yaptığı operasyonel eğitime ilişkin klip paylaştı.
|23 Ocak 2021 15:20
|+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat polislerinin sanal ortamda yaptığı operasyonel eğitime ilişkin klip paylaştı.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde (SATEM) sanal operasyona katılan özel harekat polislerinden görüntüler yer alıyor.
Operasyona bilgisayar kontrollü giyilebilir teknolojiyle katılan özel harekatçılar, suçlularla yaşanabilecek çatışmayı sanal ortamda tecrübe ediyor.
Paylaşımda, "Uçak kaçırma, metro ve hücre evi baskınları... Özel harekat polislerimiz, çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor..." ifadeleri kullanıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sabiha Gökçen'de antijen ve antikor testleri yapılıyor
23 Ocak 2021 15:35
|YHT, ön test için Sivas'a geldi
23 Ocak 2021 15:17
|MSB: Keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladı
23 Ocak 2021 15:13
|Vilayetler Birliği, yeni bir vilayet evi yapılmadığını, binanın yenilendiğini bildirdi
23 Ocak 2021 14:09
|Cami görevlileri tatilde çocuklara online temel dini bilgileri öğretecek
23 Ocak 2021 13:03
|Sağlık ekipleri kar ve soğuğa rağmen yaşlıların aşı çalışmalarını sürdürüyor
23 Ocak 2021 12:52
|Emniyet, Sahil Güvenlik ve Jandarma'dan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı
23 Ocak 2021 11:06
|Yeni nesil 3 Fırtına obüsü Akar'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi
23 Ocak 2021 11:01
|Bir mahalleye mutasyonlu virüs karantinası
23 Ocak 2021 10:03
|Diyanet'ten Arjantin'deki Müslümanlar için İspanyolca kitap desteği
23 Ocak 2021 09:26