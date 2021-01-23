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Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL

Sivas'ın Altınyayla Belediyesi ilçeye kurulan Güneş Enerji Santrali'yle yıllık 402 bin KW'lık elektrik üreterek 500 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyor.
 23 Ocak 2021 15:31
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Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL

Sivas'ın Altınyayla Belediyesi ilçeye kurulan Güneş Enerji Santrali'yle yıllık 402 bin KW'lık elektrik üreterek 500 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyor.

Altınyayla Belediyesi, yüksek gelen elektrik faturalarına çözüm üretmek için geçtiğimiz aylarda Kale mahallesine Taşkale mevkiine Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu. Altınyayla Belediyesi, Aralık ayında kurulumunu tamamladığı GES'den 18 günlük süreçte yaklaşık 25 bin TL'lik gelir elde etti. Altınyayla Belediyesi'nin yıllık hedefiyse 402 bin KW elektrik elde ederek yaklaşık 500 bin TL kazanç sağlamak.

Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, aylık 25 Bin TL elektrik faturası ödediklerini belirterek GES'den elde edilen gelirle faturların karşılanacağını söyledi. Akbulut, "Kasım ayının 24'ünde işe başlayıp, Aralık ayının 20'sinde güneş enerjisini üretmeye başladık. İlçemiz için güzel bir gelir getiren kaynak oldu. Şuanda üretim rakamları bizim tahminlerimizin üzerinde. Normal şartlarda yıllık ortalama 402 bin KW elektrik üretimi planlamaktayken şuan kış dönemi olmasına rağmen 500 bin KW'yı aşacak gibi gözüküyor. 12 aylık ortalaması 40 bin liranın altına düşmeyecek gibi olan bu projenin tüm belediyelerde yayılmasını istemekteyiz. Altınyayla Belediyesi olarak Sivas'ta ki belediyeler içerisinde GES ilk kez faaliyete geçirmekten de ilçem ve şahsım adına gurur duymaktayım. Belediyemize yıllık 480- 500 bin lira gelir getirmesini planlamaktayız. 17-18 gün oldu bize 24 -25 bin liralık gelir getirdi. Güneşi paraya dönüştürdük. Her zaman geç kaldığımız proje olarak görüyorum. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Hiçbir emek vermeden rabbimin imkanıyla elektrik üretiyoruz. Altınyayla belediyemize su kuyularından dolayı aylık 24-25 Bin lira elektrik faturası geliyordu. Biz bu faturalarımızı GES projemizden elde ettiğimiz gelirle inşallah karşılayacağız. Üzerine de ilçemize para kalacak. Aylık 400 bin TL gelir elde etmeyi planlıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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