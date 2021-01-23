Bir ilçede daha vaka sayısı sıfırlandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip korona virüs vaka sayısı sıfırlandı.
|23 Ocak 2021 15:46
|+Aa- Yazdır
Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip korona virüs vaka sayısı sıfırlandı.
Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbak Yelek komuyla ilgili yaptığı açıklamada, "14 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni korona virüs vaka bulunmamaktadır. Bugün itibariyle de ilçemizde herhangi bir pozitif vaka bulunmamaktadır. Devletimiz tarafından hayata geçirilen sıkı tedbirlere harfiyen uymanız dolayısı ile hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymaya devam etmemizin çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Giresun'da Çotanak Stadı yarın hizmete girecek
23 Ocak 2021 16:27
|Türkiye'de en düşük sıcaklık Çaldıran'da: Eksi 39,2
23 Ocak 2021 15:16
|Kayseri'de 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
23 Ocak 2021 14:34
|5 liralık bıçaklar koronayı unutturdu
22 Ocak 2021 22:42
|Bakanlar 'ölüm yolunu' inceledi
22 Ocak 2021 21:25
|Karlı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde aşılıyorlar
22 Ocak 2021 21:00
|Bu ilde günlük vaka sayısı 4'e düştü, harita yeşile döndü
22 Ocak 2021 17:22
|Bakan Karaismailoğlu: Yeni hatlarımızda yerli araçlarımızı kullanıyoruz
22 Ocak 2021 16:42
|Semaverde çay yapmak için ağaç kesen kişi kameraya yakalandı!
22 Ocak 2021 15:31
|Bu ilde 10 kişide mutant virüs tespit edildi
22 Ocak 2021 15:04