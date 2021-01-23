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Mesaiye giden polis memuru trafik kazasında ağır yaralandı
Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ağır yaralandı.
|23 Ocak 2021 16:09
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Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ağır yaralandı.
Polis memuru Bahadır Dinç'in kullandığı 32 AAZ 915 plakalı motosiklet, Dost Pet Kavşağı'nda Mehmet U. idaresindeki 15 EU 472 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Dinç, sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırdı.
Motosikletiyle mesaiye gittiği öğrenilen Dinç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Mehmet U, gözaltına alındı.
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