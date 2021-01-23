1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mesaiye giden polis memuru trafik kazasında ağır yaralandı

Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ağır yaralandı.
 23 Ocak 2021 16:09
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ağır yaralandı.

Polis memuru Bahadır Dinç'in kullandığı 32 AAZ 915 plakalı motosiklet, Dost Pet Kavşağı'nda Mehmet U. idaresindeki 15 EU 472 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Dinç, sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırdı.

Motosikletiyle mesaiye gittiği öğrenilen Dinç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet U, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dağlıca gazisini darbeden baba ve oğlu gözaltına alındı
23 Ocak 2021 15:02		 Rize'de vinç sepetinden düşen kişi öldü
23 Ocak 2021 14:55
Ergenekon davası sanığını öldürdüğü öne sürülen 2 kişi tutuklandı
23 Ocak 2021 13:48		 Edirne'de aranan şüpheli kısıtlama denetiminde yakalandı
23 Ocak 2021 13:37
Denizli'de devrilen otomobildeki yaşlı kadın hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
23 Ocak 2021 13:14		 Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
23 Ocak 2021 13:02
Sigara ve alkol, 'aşı etkinliğini' azaltabiliyor
23 Ocak 2021 12:27		 Göçmen kaçakçlığı yapan 94 kişiden 72'si yakalandı
23 Ocak 2021 12:15
13 ilde oto hırsızlığı: 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
23 Ocak 2021 09:12		 Sollama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
22 Ocak 2021 21:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:41 - Belediye başkanının tepki çeken doğum günü partisi16:32 - Kalp krizi geçiren emekli astsubayı hayatını kaybetti16:28 - Sigara ve alkol 'aşı etkinliğini' azaltabiliyor16:27 - Giresun'da Çotanak Stadı yarın hizmete girecek16:26 - Elazığlı depremzedeler devletin şefkat eliyle yaralarını sardı16:21 - Prof. Dr. Sözbilir: 4 kilometrelik fay hattı yerleşime kapatıldı
16:09 - Mesaiye giden polis memuru trafik kazasında ağır yaralandı15:51 - Lenf kanserine koronavirüs umudu: Yeni bir umut ışığı15:48 - Erdoğan: SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız15:46 - Bir ilçede daha vaka sayısı sıfırlandı15:44 - Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç15:39 - Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp bakın ne yapıyorlar!
15:37 - 2020/7 KPSS kılavuzunda yer alan kadrolara kimler başvurabilecek?15:35 - Sabiha Gökçen'de antijen ve antikor testleri yapılıyor15:31 - Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL15:28 - Vatan Partisinden '108 partilinin istifa ettiği' iddiası15:20 - Özel harekat polisleri, sanal ortamda çatışma eğitimi alıyor
15:17 - YHT, ön test için Sivas'a geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
Meteoroloji kar için tarih verdi
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'
Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ali mühendis 3
beğendim butonunu sık kullanan arkadaş 4
kulak ve burun 1
yüksek sesle müzik dinlemenin faydası 1
canavar sorunları 1
yavuz bahadıroğlu 1
med-czr'in geri dönmesi 1
mantar 1
Banduma 1
geldi yine tipini sevdiğim 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam