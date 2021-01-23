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Kalp krizi geçiren emekli astsubayı hayatını kaybetti

Denizli'de yaşayan 69 yaşındaki emekli Hava Astsubayı Ekrem Büyükkal, kalbine yenik düştü. Büyükkal, bir çok yerde görev yapmasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Master Chef rütbesi ile emekli olmuştu.
 23 Ocak 2021 16:32
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Kalp krizi geçiren emekli astsubayı hayatını kaybetti

Denizli'de yaşayan 69 yaşındaki emekli Hava Astsubayı Ekrem Büyükkal, kalbine yenik düştü. Büyükkal, bir çok yerde görev yapmasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Master Chef rütbesi ile emekli olmuştu.

Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki emekli F-4 savaş uçağı teknisyeni hava astsubayı Ekrem Büyükkal, evinde kalp krizi geçirerek fenalaştı. Yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi neticesinde hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Büyükkal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede 1 gün boyunca tedavide kalan Büyükkal, dün akşam saatlerinde acı haberin gelmesi ile yakınları yasa boğuldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Master Chef rütbesi ile emekli olmuştu

Ekrem Büyükkal, 1973 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndan uçak makinisti olarak mezun oldu. Ardından ilk tayini 2. Ana Jet Üs olarak Çiğli'de görev yaptı. Buradan Merzifon'da 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ve Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yönetici olarak görevine devam etti. Son olarak İzmir ili Gaziemir ilçesinde Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda öğretmenlik görevini yürüten Büyükkal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Master Chef rütbesi ile emekli oldu.
İhlas Haber Ajansı
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