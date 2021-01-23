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'Milli gaza ortak olma' vaadiyle dolandırıcılık

Dolandırıcılar şimdi de Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini bahane ederek 'milli gaza ortak ol' reklamları ile yatırımcıları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Oruç Reis sismik gemisinin fotoğraflarını kullanarak sosyal medyada reklam yapan dolandırıcılar çıkacak gaza ortak olma vaadinde bulunuyor.
 23 Ocak 2021 16:56
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'Milli gaza ortak olma' vaadiyle dolandırıcılık

Sosyal medyada 'Milli gaz yatırımcılarını bekliyor' 'Oruç Reis'le milli gaza ortak ol' reklamlarıyla yatırımcıları tuzağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, yasal olmayan sitelere yönlendirerek vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor. Böyle bir projenin olmadığını, yatırımcıların bu tür sahte reklamlara karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyen yatırım uzmanı Yunus Kaya, "Son bir yılda sermaye piyasalarına yatırımcı ilgisi dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yaklaşık 800 bin yatırımcı borsaya geldi. Bu durum dolandırıcıların iştahını kabarttı. Oruç Reis ismini kullanarak milli gaza ortak olun reklamları yapıyorlar. Ancak devletin böyle bir projesi yok. Sektör profesyonelleri olarak biz bunları takip ediyoruz. Bu reklamları gördüğümde şaşırmıştım" dedi.

YASAL OLMAYAN SİTELERE DİKKAT

Sahte web siteleri üzerinden vatandaşların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyen Kaya, "Sermaye piyasası kurulunun her hafta düzenli olarak yaptığı toplantılarda merdiven altı dediğimiz yasak olan, yurt dışı ayağı olan foreks sitelerine yasak getiriliyor. Bunların bir oyunu gibi gözüküyor. Arka planda bu tür şirketlerin adreslerini tespit ettik. Legal olmayan bir foreks şirketine yönlendirme yaparak yeni gelen yatırımcılar üzerinden kazanç sağlıyorlar. Dolayısıyla yatırımcıların yasal olmayan aracı kurumlar dışındaki yatırımlarda dikkatli olması gerekiyor. Genelde bu tür sitelerde adres çubuğunda uzun bir link olur ya da güvenli olmayan site uyarısı yer alır. Bu tür uyarılara dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yunus Kaya, "Reklamlardaki linke tıklayınca sizi legal olmayan bir siteye yönlendiriyor. Orada kredi kartı bilgileriniz ya da EFT yolu ile ücret isteniyor. Bu şekilde milli gaza ortak olacağınız deniliyor. Ancak böyle bir şey gerçekleşmiyor. Legal olan aracı kurumlarla, yatırım danışmanları ile çalışılmasını tavsiye ediyoruz. Güvenli kazanç, rahat kazançtır" ifadelerini kullandı.
DHA
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