Erdoğan: 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz
|23 Ocak 2021 17:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır - Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması töreni ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne İstanbul'dan canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
GAP'ın en önemli projelerinden biridir. Bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde artış bekliyoruz. Projeleri hızla tamamlıyoruz, elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlıyız. Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. GAP'ın bu emsal eserini süratle bitireceğiz.
Buradaki sulama sistemi sayesinde yüzde 60'a varan su tasarrufu yapılacaktır. Ergani Barajı 14.5 milyon metreküplük depolamaya sahiptir.Geçtiğimiz 18 yılda 118 ayrı tesis hizmete alınmıştır. 123 bin kişinin su ihtiyacı karşılanmıştır. 3 ayrı barajla şehrimizin topraklarının verimini arttırdık. Silvan, Ambar, Kale, Kuruçay barajlarının tamamı da bitme aşamasına yaklaşmış durumdadır. Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. 13 ayrı sulama projesi de yatırım önceliklerimiz arasında yer alıyor.
Dünyada etkileri giderek artan ve daha çok hissedilen iklim değişikliğinin sonuçlarından bizim de bölgemizin bulunduğu bazı yerlerde biri de kuraklık tehdidinin baş göstermesidir. Şayet geçtiğimiz 18 yılda 255 milyar kiralık yatırımla 600 adet barajı hizmete almasaydık işimiz gerçekten çok zordu. Karşı karşıya olduğumuz durum bizi alternatif su depolama arayışlarına itmektedir. 2023'e kadar ülkemize 150 yeraltı barajını yapmayı hedefliyoruz.
İnşallah 83 milyon tek yürek olmak suretiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızlandırıyoruz. Türkiye'yi eski günlerine döndürmekten söz eden kaos tüccarlarının aslında bu kazanımlara göz diktiğini biliyoruz. Komşularımız başta olmak üzere nice toplumların yaşadığı acıları bize de tattırmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Yönümüz hep geleceği dönük olacaktır. Bilhassa son 8 yılda kesintisiz yaşadığımız saldırılar sebebiyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak biliyoruz. Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya daha yakınız. Kendi halkıyla birlikte bölgesindeki ve dünyadaki mazlumların umudu Türkiye'nin yükselişine şahitlik ediyoruz. Diyarbakır'dan yükselen dostluk hareleri dalga dalga tüm dünyayı kuşatacaktır. Az önce İstanbul'da dev bir fırkateyni denize indirdik, inşallah TSK'ya onu da kazandıracağız.
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