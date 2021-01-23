Böbrek hastalarında aşı ile ilgili özel bir yan etki beklenmiyor
|23 Ocak 2021 17:25
|+Aa- Yazdır
Diyaliz hastaları, her türlü böbrek hastası ve böbrek nakilli hastalarda Covid-19 aşısı ile ilgili özel bir yan etki beklenmiyor.
Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Dr. Bilal Görçin, "Covid-19 pandemisi süresince diyaliz ve böbrek hastalarında, hastalığın tedavi seyrinde edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki süreç hastalığa yakalanan sağlıklı bireylerden farklı olmadı. Özellikle nakili hastalar olmak üzere, genellikle böbrek hastalarında, Covid-19 hastalığı sağlıklı bireylerde geliştiği gibi seyretti. Hastalık ve tedavi süreçlerinde ek bir sorunla karşılaşılmadı" dedi.
Aşı ile ilgili de özel bir yan etki beklemediklerinin altını çizen Görçin, "Böbrek hastaları yıllardır grip ve zatürre aşısı yaptırıyor. Bu konuda seçimi hastalarımıza bırakıyoruz, ancak yaptırmamaları için hiçbir gerekçe de yoktur. Sağlık Bakanlığının hastanelere dağıtımını yaptığı, halk arasında Çin aşısı olarak bilinen Covid-19 aşısı, inaktif yöntemle üretilmiş bir aşıdır. Yani üretim prensibi grip aşısı ile aynıdır. Grip aşısı olabilen, aşıya alerjik reaksiyon göstermeyen tüm bireylerin aynı güvenle bu aşıyı olabileceğini ifade edebiliriz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sigara ve alkol 'aşı etkinliğini' azaltabiliyor
23 Ocak 2021 16:28
|Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç
23 Ocak 2021 15:44
|Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan haber var!
21 Ocak 2021 23:08
|Prof. Dr. Gürgan: Hamileler aşı olmamalı!
21 Ocak 2021 22:01
|Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı 2 bin sınırına düştü
21 Ocak 2021 19:54
|'CoronaVac aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki yok'
21 Ocak 2021 19:15
|Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı mutasyonlara karşı da etkili
20 Ocak 2021 22:51
|Ağır hasta sayısı her geçen gün azalıyor
20 Ocak 2021 20:06
|Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
20 Ocak 2021 13:45
|Ankara'da pandemi hastanelerinin yükü azaldı
19 Ocak 2021 23:49