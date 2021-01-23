Böbrek hastalarında aşı ile ilgili özel bir yan etki beklenmiyor

Diyaliz hastaları, her türlü böbrek hastası ve böbrek nakilli hastalarda Covid-19 aşısı ile ilgili özel bir yan etki beklenmiyor.

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Dr. Bilal Görçin, "Covid-19 pandemisi süresince diyaliz ve böbrek hastalarında, hastalığın tedavi seyrinde edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki süreç hastalığa yakalanan sağlıklı bireylerden farklı olmadı. Özellikle nakili hastalar olmak üzere, genellikle böbrek hastalarında, Covid-19 hastalığı sağlıklı bireylerde geliştiği gibi seyretti. Hastalık ve tedavi süreçlerinde ek bir sorunla karşılaşılmadı" dedi.

Aşı ile ilgili de özel bir yan etki beklemediklerinin altını çizen Görçin, "Böbrek hastaları yıllardır grip ve zatürre aşısı yaptırıyor. Bu konuda seçimi hastalarımıza bırakıyoruz, ancak yaptırmamaları için hiçbir gerekçe de yoktur. Sağlık Bakanlığının hastanelere dağıtımını yaptığı, halk arasında Çin aşısı olarak bilinen Covid-19 aşısı, inaktif yöntemle üretilmiş bir aşıdır. Yani üretim prensibi grip aşısı ile aynıdır. Grip aşısı olabilen, aşıya alerjik reaksiyon göstermeyen tüm bireylerin aynı güvenle bu aşıyı olabileceğini ifade edebiliriz" dedi.