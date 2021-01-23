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Ankara'nın hava kalitesini arttı

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, Ankara'nın hava kalitesinin doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla iyileştiğini belirterek, "Doğal gaz kullanımı alternatif yakıtlara göre ısınmada 2 kat, sıcak su ve ocakta ise 5 kat tasarruf sağlıyor." dedi.
 23 Ocak 2021 17:33
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Ankara'nın hava kalitesini arttı

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) Genel Müdürü Asım Yüksel, Kirli Hava ile Savaş Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkentgaz olarak Ankara'da doğal gaz kullanımını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Doğal gaz kullanımının alternatif yakıtlara göre ısınmada 2 kat, sıcak su ve ocakta ise 5 kat tasarruf sağladığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"2020'de yaptığımız 650 kilometre uzunluğundaki yatırımla dağıtım ağımızı 13 bin 250 kilometreye çıkardık. Abone sayımız ise 2 milyon 50 bine ulaştı. Ancak yatırımlara rağmen şebekemizi götürdüğümüz bazı mahallelerde doğal gaz yerine alternatif yakıtların kullanıldığını görüyoruz. Kullanım rahatlığı, can ve mal güvenliği, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için doğal gaz kullanımını tavsiye ediyoruz."

Yüksel, Ankara'nın tüm ilçelerinde kesintisiz ve güvenli doğal gaz sağladıklarına dikkati çekerek, "Başkentgaz olarak Ankara'ya daha temiz bir çevrede yaşama imkanı sunabilmek için büyük çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

"2024 sonuna kadar kömürün kullanım oranını düşürmeyi planlıyoruz"

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Şube Müdürü Ufuk Akmaz ise Ankara'da hava kirliliğinin nedenlerini belirlemek ve çözüm sunmak amacıyla "Temiz Hava Eylem Planı" hazırladıklarını belirterek, "2024 sonuna kadar ısınma amaçlı kullanılan yakıt türleri içinde kömürün oranını düşürmek ve daha temiz olan doğal gazın kullanımını yaygınlaştırmak için tedbir ve teşviklere devam edilmesini planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akmaz, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nde belirtilen limit değerlerinin Ankara'da aşılıp aşılmadığını kontrol ederek gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bu kapsamda, hava kalitesi izleme istasyonlarındaki anlık verileri topladıklarını dile getiren Akmaz, "Bu veriler, merkezde belirli kalite kontrol sürecinden geçiriliyor ve Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı sitesinde anlık olarak yayınlanmasını sağlayan istasyonlar bazında hava kalitesi veri analizi yapılıyor." diye konuştu.

Evsel ısınmadan kaynaklı emisyon miktarının hesaplanması için kömür ve doğal gaz verilerini kullandıklarını bildiren Akmaz, kentsel dönüşümün olduğu yerlerde doğal gazın binalarda zorunlu tutulması gerektiğini söyledi.

"Akciğer hastalıklarının temelinde hava kirliliği var"

Memorial Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Özkan da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), her yıl 9 milyon insanın ölümüne neden olan hava kirliliğini "görünmez katil" olarak tanımladığını anımsatarak, akciğer hastalıklarının temelinde hava kirliliğinin yattığını ifade etti.

Hava kirliliğinin insan sağlığını birçok yönden olumsuz etkilediğine dikkati çeken Özkan, KOAH, astım, tekrarlayan bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının yanında kanser, alzaymır, inme gibi rahatsızlıklarda da kirli havanın önemli rol oynadığını aktardı.

Özkan, ayrıca bronşlardaki temizleme mekanizmasını ortadan kaldıran hava kirliliğinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de akciğerlere inmesini kolaylaştırabileceğine işaret ederek, "Dizel araçların sınırlandırılması, enerji kaybının önlenmesi, yenilenebilir temiz enerjinin kullanılması ve yatay kentleşmenin planlanması hava kirliliğine karşı alınması gereken tedbirler arasında." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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