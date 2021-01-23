Ağır hasta sayısı 2 binin altına düştü
Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
|23 Ocak 2021 19:44
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Sağlık Bakanlığı 23 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1 bin 962 oldu, 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi
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